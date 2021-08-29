Полузащитник «Фиорентины» Амрабат перейдёт в «Наполи»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 25-летнего марокканца претендует «Наполи». Неаполитанцы хотят арендовать игрока с правом выкупа.

В минувшем сезоне Амрабат провёл 33 матча за «Фиорентину» и получил семь жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн. Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. Ранее он играл за «Верону», «Брюгге», «Фейенорд» и «Утрехт». В сборную Марокко игрок вызывается с 2017 года.

В прошедшем сезоне флорентийский клуб с 40 очками занял 13-е место, а «Наполи» набрал 77 очков и занял пятое место в чемпионате Италии.