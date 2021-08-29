Стали известны условия нового контракта Лаутаро Мартинеса с «Интером»

Соглашение о продлении контракта уругвайского форварда Лаутаро Мартинеса и «Интера» будет заключено в ближайшие дни. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб продлит контракт с игроком до 2025 года. Зарплата футболиста будет составлять € 6 млн в год, плюс € 1,5 млн в качестве бонусов. При этом из контракта уберут пункт об отступных за игрока в € 111 млн. Сообщается, что сделка будет завершена в среду, 1 сентября.
Ранее форвардом интересовались «Тоттенхэм Хотспур» и «Атлетико». Клубы предлагали «Интеру» € 70 млн, но миланцы решили сохранить игрока.
В то же время агент нападающего прямо говорил, что Мартинесу комфортно в «Интере», поэтому он не планирует покидать команду. В составе «Интера» аргентинец стал чемпионом Италии.
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