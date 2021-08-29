Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уле-Гуннар Сульшер проводит 100-й матч в АПЛ в качестве тренера «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер проводит 100-й матч в АПЛ в качестве тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Молине» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Юнайтед». Эта игра стала сотой для Уле-Гуннара Сульшера в качестве наставника «красных дьяволов» в АПЛ.

Напомним, Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год. В качестве игрока он 6 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны, в 1999 году победил с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Сульшер стал тренером «МЮ» 19 декабря 2018 года, до этого он тренировал «Молде» и «Кардифф Сити».

В 99 предыдущих матчах АПЛ на посту тренера «красных дьяволов» норвежец одержал 52 победы, 28 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений. В сезоне-2020/2021 под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» добрался до финала Лиги Европы и стал серебряным призёром АПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021