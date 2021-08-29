«Осасуна» на последних минутах вырвала победу над «Кадисом» в матче с тремя пенальти

Сегодня, 29 августа, в матче третьего тура испанской Примеры встречались «Кадис» и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе. На последних минутах матча гостям удалось забить дважды и одержать победу 3:2.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте. С передачи Сальвы Санчеса отличился Алекс Фернандес.

Гол Фернандеса

Во втором тайме «Осасуна» сравняла счёт. С 11-метровой отметки был точен Кике.

Гол Кике

Шесть минут спустя хозяева вновь вышли вперёд. Алекс Фернандес забил с пенальти, тем самым оформив дубль.

Дубль Фернандеса

На 90+1 минуте в ворота «Кадиса» был назначен уже третий по счёту пенальти в матче. Его реализовал Роберто Торрес.

Гол Торреса

Однако уже на пятой добавленной минуте «Осасуне» удалось впервые в этой встрече выйти вперёд. После подачи Роберто Торреса с углового мяч в ворота Херемьяса Ледесмы отправил Давид Гарсия.

Гол Гарсии

Таким образом, после трёх туров «Кадис» с двумя очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. «Осасуна», набравшая 5 очков, располагается на восьмой позиции.