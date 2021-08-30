Маркиньос ответил на вопрос о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос ответил на вопрос о будущем французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Откуда мне знать, останется ли он? Мы даже не спрашиваем у него это. У него свои цели. Мы очень хотим, чтобы он остался. Сегодня он показал, насколько он важен для нас. Его характер, мастерство и уверенность могут помочь нам в этом сезоне. Но мы позволим ему и нашим руководителям решить этот вопрос как можно лучше. Мы хотим, чтобы он остался», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ранее «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.