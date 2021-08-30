Жиру: слышал, что с 9-м номером в «Милане» есть что-то особенное, но я верю в себя

34-летний французский форвард «Милана» Оливье Жиру поделился эмоциями после дубля в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:1).

«Я очень горжусь тем, что выступаю за «Милан» и играю на стадионе «Сан-Сиро». Это яркие эмоции. Рад выступлению команды, потому что мы начали игру, навязывая наш футбол. У нас была отличная взаимосвязь на поле, мы могли забить больше, поддержка болельщиков была невероятной.

9-й номер? Я слышал, что в майке под девятым номером есть что-то особенное, но я не суеверен. Я верю в себя и в свои способности. Когда я был маленьким, я смотрел на ван Бастена, Папена и Индзаги, и ношение этой футболки делает меня счастливым.

Ибрагимович — чемпион и потрясающая личность. Это очень важно в раздевалке. Я хочу играть с ним, но я рад выходить на поле и со своими нынешними партнёрами. Мы показали очень хорошую игру, и я надеюсь, что тоже самое будет и со Златаном. Неважно, кто будет играть, всегда необходимо уважать выбор главного тренера», — приводит слова Жиру Milan News со ссылкой на эфир DAZN.