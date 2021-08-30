Трент Александер-Арнольд: прискорбно, что в матче с «Челси» мы взяли всего одно очко

Защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд прокомментировал ничейный результат в матче с «Челси».

«Прискорбно, что на «Энфилде», где «Челси» половину матча играл вдесятером, мы взяли только одно очко. Мы не давали сопернику делать то, что они хотели. Даже при игре 11 на 11 они не создавали очень много моментов. «Ливерпуль» очень хорошо прессинговал, доминировал, но в конце концов нам не хватило креатива. Очевидно, тренируясь в течение всей недели, команда Тухеля была готова ко всему. Это было не то, чего мы не ожидали, мы всегда ожидаем тяжёлой игры. Даже имея на поле 10 человек, они являются командой мирового класса. Возможно, это ещё больше спутало нам карты», — цитирует Трента пресс-служба клуба.

Обзор матча «Ливерпуль» — «Челси»