Рой Кин рассказал о своих сомнениях в связи с возвращением Криштиану Роналду в «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о своей реакции на известие о возвращении Криштиану Роналду в английскую Премьер-лигу. 27 августа «МЮ» объявил о предстоящем подписании контракта с португальским форвардом.
«Я был поражён. Это здорово. Это прекрасная новость для «Юнайтед», для болельщиков и Премьер-лиги. Вне всяких сомнений, он остаётся игроком мирового уровня. Конечно, мы обсуждали плюсы и минусы. Люди могут сомневаться в нём, но его голод и страсть остались при нём. Этот парень стоит огромных денег.
Мы видели его на Евро, он выиграл «Золотую бутсу». Чемпионат мира уже через полтора года, так что Криштиану настроен продолжать в том же духе. Он умный парень. Роналду возвращается, чтобы выигрывать.
Что касается моих сомнений, то я не уверен, что он станет решающей фигурой, которая позволит завоевать большие трофеи, но победы в Кубке Англии и Кубке лиги вполне вероятны. Роналду — победитель. Он возвращается ради побед, но у «МЮ» остаются проблемы как с Роналду, так и без него. Это полузащита и позиция вратаря.
В целом я вижу много плюсов в его переходе, но не думаю, что они выиграют Премьер-лигу», — цитирует Кина Metro со ссылкой на эфир Sky Sports.
Португалец уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.
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