Рой Кин сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин ответил на ряд футбольных вопросов в подкасте Гари Невилла The Overlap.
Невилл спросил Кина, кто был лучше в футбольном плане — Рой или Патрик Виейра. Кин назвал себя. На аналогичный вопрос про Гари и Фила Невиллов Рой ответил: «Вы оба были отличными игроками. Это сложный вопрос. Я выберу тебя, Гари, потому что ты выступал дольше. Фил же мог выходить на разных позициях, он был более командным игроком, выполнял разную работу».
Невилл спросил: «Кто лучше, Роналду или Месси?» Кин ответил: «Роналду. Каждый день недели».
В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом обыграл на своём поле «Лидс» — 5:1.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»
- 16 августа 2021
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