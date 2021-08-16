Рой Кин сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин ответил на ряд футбольных вопросов в подкасте Гари Невилла The Overlap.

Невилл спросил Кина, кто был лучше в футбольном плане — Рой или Патрик Виейра. Кин назвал себя. На аналогичный вопрос про Гари и Фила Невиллов Рой ответил: «Вы оба были отличными игроками. Это сложный вопрос. Я выберу тебя, Гари, потому что ты выступал дольше. Фил же мог выходить на разных позициях, он был более командным игроком, выполнял разную работу».

Невилл спросил: «Кто лучше, Роналду или Месси?» Кин ответил: «Роналду. Каждый день недели».

В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом обыграл на своём поле «Лидс» — 5:1.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»