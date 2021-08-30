«Бавария» объявила о переходе Забитцера
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер перешёл в мюнхенскую «Баварию».
«Бавария» подписала контракт с австрийцем Марселем Забитцером. Он получил контракт до 2025 года. Марсель будет играть за рекордсменов Германии с 18-м номером на футболке», — сообщает пресс-служба «Баварии».
Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать действующий контракт с «РБ Лейпциг», рассчитанный до июня 2022 года. В сезоне-2020/2021 Забитцер принял участие в 28 матчах Бундеслиги, в которых отличился восемью забитыми мячами.
«Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых трёх матчах нынешнего сезона команда одержала две победы и однажды сыграла вничью. «РБ Лейпциг» после трёх игр имеет в своём активе 3 очка.
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