«Бавария» объявила о переходе Забитцера

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер перешёл в мюнхенскую «Баварию».

«Бавария» подписала контракт с австрийцем Марселем Забитцером. Он получил контракт до 2025 года. Марсель будет играть за рекордсменов Германии с 18-м номером на футболке», — сообщает пресс-служба «Баварии».

Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать действующий контракт с «РБ Лейпциг», рассчитанный до июня 2022 года. В сезоне-2020/2021 Забитцер принял участие в 28 матчах Бундеслиги, в которых отличился восемью забитыми мячами.

«Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых трёх матчах нынешнего сезона команда одержала две победы и однажды сыграла вничью. «РБ Лейпциг» после трёх игр имеет в своём активе 3 очка.