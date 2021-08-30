ЦСКА отдаст другим клубам около 30% суммы, которую получит от «Вест Хэма» за Влашича

Стали известны финансовые подробности предстоящего перехода Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед». Московские армейцы отдадут другим клубам около 30% суммы, которую получат от «молотобойцев» за трансфер хорвата, информирует издание Sportske Novosti.
«Вест Хэм» заплатит за Влашича € 30 млн. Из них ЦСКА отдаст € 7,5 млн «Эвертону» — такое условие было юридически прописано при переходе Николы в московский клуб из стана «ирисок». Кроме того, € 800 тыс. компенсации получит хорватский «Хайдук» как клуб, который воспитал Влашича.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
Напомним, ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».
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