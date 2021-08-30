В УЕФА объяснили, почему матчи «Спартака» в Лиге Европы будут начинаться в 17:30

В пресс-службе УЕФА сообщили, что раннее время начала матчей «Спартака» в Лиге Европы связано с тем, что москвичи будут играть в дни проведения встреч Лиги чемпионов.
«Единственная возможность проводить данные матчи в соответствии с календарём Лиги Европы — это гарантия предотвращения возможных беспорядков, предоставленная местными властями. Однако, если городские столкновения могут произойти из-за невозможности их устранения властями, два клуба не смогут играть дома в один и тот же день.
Поскольку два клуба не могут играть в один и тот же день, матчи с участием московского «Спартака» перенесены на среду. Но так как игры Лиги чемпионов проходят по вторникам и средам в 18:55 и 21:00 по центрально-европейскому времени, единственное доступное время для матчей других турниров УЕФА — 16:30», — приводит «Р-Спорт» ответ УЕФА.
УЕФА ранее обнародовал расписание матчей «Локомотива» и «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Все встречи красно-белых будут начинаться в 17:30 мск.
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