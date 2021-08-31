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«Реал» близок к завершению покупки Камавинги за € 30 млн

«Реал» близок к завершению покупки Камавинги за € 30 млн
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18-летний хавбек «Ренна» Эдуарду Камавинга близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Реал» сделал «Ренну» предложение на сумму около € 30 млн плюс бонусы. Камавинга предпочитает покинуть «Ренн» сейчас, а не в качестве свободного агента в 2022 году. Стороны близки к соглашению. Футболист подпишет контракт до июня 2026 года.

Сообщалось, что «Ренн» готов продать игрока в оставшиеся восемь дней трансферного окна и рассчитывает заполучить за него € 35 млн. Такое решение было принято на основании того, что футболист отказывается продлевать контракт с клубом, а его нынешнее соглашение истекает уже следующим летом.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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