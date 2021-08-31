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«Ливерпуль» продлил контракт с Джорданом Хендерсоном

«Ливерпуль» продлил контракт с Джорданом Хендерсоном
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«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды полузащитником Джорданом Хендерсоном. Срок нового соглашения не уточняется, однако сообщалось, что договор будет рассчитан до лета 2025 года.

Ранее появилась информация, что у «Ливерпуля» возникли трудности в переговорах с Хендерсоном, из-за чего 31-летний футболист может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна. Впоследствии главный тренер красных Юрген Клопп заверил, что контракт будет продлён.

Хендерсон является воспитанником «Сандерленда», за который выступал с 2008 по 2011 год, после чего перешёл в «Ливерпуль» за € 18 млн. С мерсисайдцами Джордан стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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