Сульшер – о возвращении Роналду в «МЮ»: его опыт будет очень важен для молодых игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход в стан «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
«Вам не хватает слов, чтобы описать Криштиану. Он не только великолепный игрок, но и великий человек. Чтобы иметь желание и способность играть на высшем уровне в течение такого длительного периода, нужен особенный человек. Я не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять всех нас, и его опыт будет очень важен для молодых игроков в команде. Возвращение Роналду демонстрирует уникальную привлекательность этого клуба, и я рад, что он возвращается домой туда, откуда все началось», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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