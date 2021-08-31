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Роналду прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Роналду прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед»
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36-летний португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал ранее.

«Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясён всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», — приводит слова Роналду официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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