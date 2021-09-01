«Шеффилд Юнайтед» арендовал голкипера «Ромы» Ольсена

«Рома» на официальном сайте объявила о переходе вратаря Робина Ольсена в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Арендное соглашение голкипера национальной команды Швеции рассчитано до июня 2022 года.



Напомним, Робин Ольсен стал игроком «Ромы» в 2018 году, перейдя из датского «Копенганена» за € 9 млн. В прошлом сезоне голкипер выступал на правах аренды за «Эвертон» и принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги. Действующий контракт Ольсена с «Ромой» рассчитан до лета 2023 года.

«Шеффилд Юнайтед» занял последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 и вылетел в Чемпионшип. В нынешнем сезоне после 5 туров клуб занимает 23-е место в таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 2 очка.