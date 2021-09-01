Пеле обратился к Роналду после возвращения португальца в «Манчестер Юнайтед»
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Легендарный бразильский нападающий Пеле обратился к португальскому форварду Криштиану Роналду, перешедшему из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану», — написал Пеле в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Пеле
Напомним, португальский футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». С 2003 года Роналду вызывается в национальную команду Португалии.
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