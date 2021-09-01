Моратти оценил шансы «Ромы» с Моуринью на победу в Серии А

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о шансах «Ромы» успешно выступить в новом сезоне. В межсезонье римский клуб возглавил экс-тренер «Интера» Жозе Моуринью. Португальский специалист с «Интером» выигрывал скудетто.

«Я слежу за чемпионатом с огромным вниманием. Моуринью обожает конкуренцию, он здорово стартовал.

В Серии А теперь есть ещё один претендент на скудетто. Моуринью – не тот человек, который будет рассчитывать на третье место. Сам он никогда не скажет этого, но это так», — цитирует Моратти Football Italia.

Предыдущим клубом Моуринью был «Тоттенхэм».

В новом сезоне «Рома» под руководством португальского тренера выиграла все четыре проведённых матча во всех турнирах. В Серии А римляне занимают второе место в турнирной таблице.