Валерий Карпин: Кипр проиграл Мальте 0:3? Это вызывает удивление
Поделиться
Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о подготовке к предстоящему матчу с Кипром в отборе ЧМ-2022.
«Кипр проиграл Мальте 0:3? Это вызывает удивление. Но у Кипра было удаление ещё в первом тайме, после этого большого удивления уже нет. Словакия и Словения сыграли вничью, это говорит о том, что у нас равная группа. Это подтверждается результатами.
Подготовка к Кипру пройдёт по плану. Знали, что там будет жарко. Завтра восстановление. Послезавтра уже предыгровая тренировка. Смешно говорить о какой-то подготовке. Чуть встряхнуться, пропотеть и поле прочувствовать», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией со счётом 0:0.
Комментарии
- 2 сентября 2021
-
01:25
-
01:18
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:21
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:17
-
00:16
- 1 сентября 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:41
-
23:41
-
23:38
-
23:36
-
23:10
-
23:04
-
23:01
-
22:51
-
22:46
-
22:34
Партнерский контент