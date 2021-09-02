Валерий Карпин: Кипр проиграл Мальте 0:3? Это вызывает удивление

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о подготовке к предстоящему матчу с Кипром в отборе ЧМ-2022.

«Кипр проиграл Мальте 0:3? Это вызывает удивление. Но у Кипра было удаление ещё в первом тайме, после этого большого удивления уже нет. Словакия и Словения сыграли вничью, это говорит о том, что у нас равная группа. Это подтверждается результатами.

Подготовка к Кипру пройдёт по плану. Знали, что там будет жарко. Завтра восстановление. Послезавтра уже предыгровая тренировка. Смешно говорить о какой-то подготовке. Чуть встряхнуться, пропотеть и поле прочувствовать», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией со счётом 0:0.