За сборную Карпина не страшно, и это главное отличие от команды Черчесова

Сборную повсюду окружает чувство новизны, и оно настолько коварное, что очароваться можно любым результатом только потому, что это Карпин, это состав без Дзюбы, это улыбчивая и разговорчивая команда. Критиковать которую гораздо сложнее, чем хвалить. Особенно когда на поле одновременно выходят Миранчук и Головин.

Отключив очарование, говорю, что сборная удивила не только обёрткой (те самые новые имена и эксперименты даже во вратарской линии, куда позвали пятерых игроков). Сборная удивила тем, что за неё было спокойно на протяжении всего матча: не было смятений на старте, как и слабых отрезков в конце, когда сборную давили. Более того, сборная не растворилась в результативно скучном футболе (нулевая ничья – как раз такая), а вела себя самодостаточно, контролируя и свои силы, и общий сценарий.



Поэтому не соглашусь с теми, кто говорит, что имена новые, а сборная старая.

Команде Карпина хочется уделить внимание не только ради эксперимента и надежд (у сборной Черчесова не было даже этого), а потому что Россия может создавать моменты у ворот команды, которая ревела и сверкала на Евро в матче с испанцами (одной из лучших команд Европы), и моментально взорваться ударом.



За 15 минут до конца Дивеев крутил головой в дальний угол. Захарян в другие разы накручивал хорватов внутри их же штрафной и организовал самую опасную атаку в матче (не попал в девятку), силовой форвард Заболотный бил по прыгающему мячу в створ, а активность у ворот Гильерме возникала либо опасная лишь визуально (мяч проходил рядом со штангой, но слабо), либо по схожему сценарию: Джикия и другие защитники не до конца понимали друг друга.



Результат – нормальный. И всё же удивительный тем, насколько спокойно было за сборную. Почему? Команда визуально двигается вперёд. А где движение – там и сила.