Антуан Гризманн выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Атлетико»

30-летний французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, вернувшийся в стан «матрасников» в последний день трансферного окна из каталонской «Барселоны», выбрал себе восьмой игровой номер. Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба в «Твиттере».
Напомним, что ранее под восьмым номером в «Атлетико» выступал испанский полузащитник Сауль Ньигес, который также в последний день трансферного окна сменил команду и оказался в лондонском «Челси».
В период выступлений за «Атлетико» с 2014 по 2019 год Гризманн играл под седьмым номером.
Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, что в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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