«Такое поведение неприемлемо». Главный тренер сборной Марокко обвинил Зиеша во лжи

Главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич объяснил непопадание в состав национальной команды 28-летнего атакующего полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша.

«Поведение Хакима в последних двух матчах предыдущего созыва, особенно в последнем, не было соответствующим для футболиста национальной команды, который, как настоящий лидер, должен быть настоящим примером для подражания.

Он прибыл в расположение команды с опозданием, а после и вовсе отказался тренироваться. Не было смысла обсуждать это позже, как тренер я сделал для себя определённые выводы. Для меня сборная превыше всего, но никто никого насильно здесь не держит.

Впервые за свою тренерскую карьеру я увидел поведение, которое меня разочаровывает. Игрок, который отказывается принимать участие в товарищеском матче, под предлогом того, что он травмирован.

Разумеется, медицинский персонал провёл несколько обследований и сообщил мне, что он может играть. Затем Хаким отказался разминаться во втором тайме, потому что был разочарован тем, что выходит лишь на замену.

Для меня такое поведение неприемлемо. Либо вы на 100% отдаёте себя сборной, либо не приезжаете сюда», — цитирует Халилходжича Reuters.