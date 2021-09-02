«У нас уже было «Динамо Португалия». Мутко — о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Почему мы всё время говорим только о лимите? Ведь лимит – это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции – это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас уже было «Динамо Португалия», я это хорошо помню.
Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? Я понимаю, что богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она – и результат будет. А можно переделывать чемпионат, топ-клубам отказаться от поездок в Тулу или Екатеринбург и играть между собой… Но они ещё больше могут провалиться. Нужно спокойно развиваться», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».
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