Матч Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров

Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матч 5-го тура квалификационной стадии к чемпионату мира – 2022 между сборными Кипра и России.
Главным арбитром встречи назначен испанец Алехандро Эрнандес, его помощниками станут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр — Сесар Тото. За VAT будет отвечать Хосе Санчес, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, накануне Сборная Мальты одержала сенсационную победу в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Мальтийцы на своём поле разгромили сборную Кипра со счётом 3:0. Также 1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.
- 2 сентября 2021
-
12:08
-
11:50
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:45
-
10:36
-
10:13
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
08:48
-
08:30
-
08:28
-
07:53
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
07:01
-
06:36
-
06:27
-
06:01
-
05:52
-
05:39
-
05:22