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Матч Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров

Матч Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров
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Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матч 5-го тура квалификационной стадии к чемпионату мира – 2022 между сборными Кипра и России.

Главным арбитром встречи назначен испанец Алехандро Эрнандес, его помощниками станут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр — Сесар Тото. За VAT будет отвечать Хосе Санчес, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, накануне Сборная Мальты одержала сенсационную победу в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Мальтийцы на своём поле разгромили сборную Кипра со счётом 3:0. Также 1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.

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