Жоржиньо: я очень злился, когда меня называли сыном Сарри

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал, как реагировал на критику в начале выступлений в лондонском клубе.
«Начало карьеры в «Челси» заставило меня ещё больше скучать по «Наполи». Мы все помним, что обо мне говорили: я слишком медленный, слишком слабый, я сын Сарри. Боже, меня это так злило. Но, послушайте, меня недооценивали. В каждом клубе мне поначалу было непросто. В каждом. Это невероятно.
Когда я перешёл в «Верону», мной никто не интересовался. Меня отправили в аренду в клуб четвёртого дивизиона. Там я тоже был никому не нужен. Но я продолжал работать и заслужил уважение. Я вернулся в «Верону», и мы вышли в Серию А. Потом был сложный год в «Наполи», но пришёл Сарри, и всё изменилось.
Критика в «Челси? Пфф, критика меня заряжает. Я думал: этим людям потом будет неловко. И вот теперь я выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. Хочу сказать критикам лишь одно: спасибо вам», — написал Жоржиньо на сайте The Players Tribune.
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Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»
- 2 сентября 2021
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