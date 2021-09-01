Сауль Ньигес рассказал об обещании, которое ему дали в «Челси»

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес, перешедший на правах аренды из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси», рассказал, как проходили переговоры.

«В 23:57 мы закончили рассматривать условия контракта, но им ещё нужно было что-то оценить. Я был в ситуации де Хеа. Подумал: «Ничего не получится, вот и всё». Это были долгие вечер и ночь. Моя жена очень нервничала. У нас были сложные дни, потому что решение далось нелегко. Уезжать из дома в новое приключение непросто.

В «Челси» мне пообещали, что буду тренироваться и играть на своей позиции. Это стало важным фактором в моём решении. Я согласился. Я отдам все силы, чтобы Тухель увидел мою лучшую игру. Я не просто универсальный игрок. В клубе пообещали, что буду выступать на своей позиции. Это очень важно», — цитирует хавбека Daily Star.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»

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