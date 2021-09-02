«Валера, тут Хабиб тебе привет передал». Жена Карпина опубликовала фото с Нурмагомедовым

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала совместное фото с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, сделанное на матче отбора ЧМ-2022 Россия – Хорватия (0:0).

«Валера, тут вот Хабиб Нурмагомедов передал тебе привет. Приятно, что такое огромное количество людей поддерживают наших парней со всех уголков мира», — написала Дарья Карпина в своём «инстаграме» под фото с бойцом.

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.