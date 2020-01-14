«25 лет называла его дядей Валерой». Жена Карпина рассказала о знакомстве с мужем

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как произошло их знакомство.



«Когда ему было 14 лет, моей маме тоже было 14, он даже старше её на два месяца. Это очень близкий друг моей мамы, в 14 лет они типа встречались, ходили по дворам и один раз были в кино. Он успел её познакомить со своей мамой, они очень подружились — моя мама с его мамой. Он привёл к Светлане Анатольевне девочку, с которой дружил, – так они на всю жизнь стали подругами.



Удивительное дело, на самом деле. Сначала моя мама вышла замуж, они общались, он уехал, играл в футбол, она даже больше общалась с его мамой. Моя мама вышла замуж, родилась я, причём когда меня выписывали из роддома, Светлана Анатольевна это видела, она плакала, что вот хорошая такая девочка не стала невесткой. Прошло 27 лет, и невесткой стала я. Всю жизнь они общались, это был друг детства моей мамы, я Светлану Анатольевну знаю с рождения и Валерия Георгиевича – я его дядей Валерой называла 25 лет. Когда перестала его так называть? Ну, когда он уже проявил ко мне интерес», — сказала Дарья в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

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