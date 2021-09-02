«Рубин» отдал защитника Грицаенко в аренду «Кубани»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко продолжит карьеру в «Кубани». Как сообщает пресс-служба казанцев, 26-летний футболист перешёл в команду из Краснодара на правах аренды. Там он проведёт нынешний сезон.

Грицаенко выступает за «Рубин» с февраля 2021 года, в казанский клуб он переходил в качестве свободного агента. Но он до сих пор не принял участия ни в одном официальном матче «Рубина». Выиграть конкуренцию за место в составе футболисту не удалось.

«Кубань» — новичок ФНЛ, краснодарцы вышли в этот дивизион в прошлом сезоне. В настоящее время команду возглавляет Александр Точилин, который уже в начале сезона сменил Сергея Первушина. Краснодарцы после восьми туров занимают 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. Южане набрали четыре очка.