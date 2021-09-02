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Италия — Болгария: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 начнётся в 21:45

Италия — Болгария: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 начнётся в 21:45
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Сегодня, 2 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 группы C. Италия будет принимать Болгарию. Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало игры — в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Италия — Болгария.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В роли ассистентов выступят Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный арбитр — Аллард Линдхут.

Италия уверенно лидирует в группе C. Чемпионы Европы набрали в трёх турах девять очков, выиграв матчи с общим счётом 6:0. Сборная Болгарии неудачно стартовала в квалификации. Болгары набрали всего одно очко в трёх турах, они находятся на 4-м месте в турнирной таблице.

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