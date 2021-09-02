Сауль заявил, что не получал предложения о трансфере от «Барселоны»

Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Сауль опроверг слухи об интересе каталонской «Барселоны».
«Прежде всего были разговоры о «Барселоне», но я не получил конкретного предложения от клуба. Во время предсезонных тренировок каждый день появлялись слухи о возможной сделке по обмену на Гризманна. Медиа много чего пишут, не беспокоясь об ущербе, который они наносят. Когда появился вариант с «Челси», я стал присматриваться к некоторым аспектам, которые упоминались», — приводит слова Сауля AS.
Напомним, «Челси» взял Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. «Атлетико» хотел осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45-50 млн. На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
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