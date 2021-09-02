Игроков сборной Англии освистали за то, что они встали на колено перед матчем с Венгрией
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Футболистов сборной Англии освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией. Мундиаль пройдёт в 2022 году в Катаре.
Ранее стало известно, что спортсмены перед игрой обсудили острый вопрос расизма и решили продолжить акцию. Игроки приняли такое решение, несмотря на то что в июне в Венгрии освистали футболистов Ирландии, которые встали на колено перед товарищеской игрой.
Напомним, сегодня, 2 сентября, сборная Англии проводит матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Венгрии. Матч начался в 21:45 по мск. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи. Сегодня главный тренер англичан Гарет Саутгейт рассказал о проблемах, которые могут возникнуть во время матча с Венгрией.
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