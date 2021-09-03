Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением о расизме в адрес игроков сборной

Футбольная ассоциация Англии отреагировала на расистские оскорбления в адрес футболистов английской сборной во время матча отбора ЧМ-2022 со сборной Венгрии. Матч четвёртого тура состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0.

«Крайне неприятно слышать сообщения о дискриминации в отношении некоторых игроков сборной Англии. Мы будем просить ФИФА расследовать этот вопрос. Мы продолжаем поддерживать игроков и персонал в нашем коллективном стремлении выявить и бороться с дискриминацией во всех её формах», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии в «твиттере».

Напомним, в июле УЕФА наказал сборную Венгрии из-за дискриминационного поведения фанатов двумя матчами без зрителей. Наказание носит условный характер с испытательным сроком два года. Также федерация футбола Венгрии оштрафована на € 100 тысяч.