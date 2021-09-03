Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022

Завершился матч девятого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Венесуэлы принимала Аргентину. Встреча состоялась в Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» и завершилась победой сборной Аргентины со счётом 3:1.
Сборная Венесуэлы осталась в меньшинстве на 31-й минуте после удаления Луиса Мартинеса. Под самый перерыв сборная Аргентины открыла счёт в матче после точного удара Лаутаро Мартинеса. На 71-й минуте Хоакин Корреа удвоил преимущество сборной Аргентины. Через три минуты Анхель Корреа довёл счёт до разгромного. В компенсированное время к матчу Венесуэла отыграла один мяч после точного удара Йеферсона Сотельдо, который реализовал пенальти.
Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси провёл на поле все 90 минут.
Сборная Аргентины поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Сборная Венесуэлы, в свою очередь, осталась на предпоследнем месте, набрав 4 очка.
В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Бразилией, а Венесуэла встретится с Перу. Матчи пройдут 5 и 6 сентября соответственно.
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