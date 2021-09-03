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Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022

Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022
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Завершился матч девятого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Венесуэлы принимала Аргентину. Встреча состоялась в Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» и завершилась победой сборной Аргентины со счётом 3:1.

Сборная Венесуэлы осталась в меньшинстве на 31-й минуте после удаления Луиса Мартинеса. Под самый перерыв сборная Аргентины открыла счёт в матче после точного удара Лаутаро Мартинеса. На 71-й минуте Хоакин Корреа удвоил преимущество сборной Аргентины. Через три минуты Анхель Корреа довёл счёт до разгромного. В компенсированное время к матчу Венесуэла отыграла один мяч после точного удара Йеферсона Сотельдо, который реализовал пенальти.

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси провёл на поле все 90 минут.

Сборная Аргентины поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Сборная Венесуэлы, в свою очередь, осталась на предпоследнем месте, набрав 4 очка.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Бразилией, а Венесуэла встретится с Перу. Матчи пройдут 5 и 6 сентября соответственно.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 9-й тур
03 сентября 2021, пятница. 03:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Мартинес – 45+2'   0:2 Корреа – 71'   0:3 Корреа – 74'   1:3 Сотельдо – 90+4' (пен)
Удаления: Мартинес – 32' / нет
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