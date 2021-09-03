«Рома» планирует продлить контракт с полузащитником Дзаньоло

Итальянская «Рома» готова продлить контракт со своим полузащитником Николо Дзаньоло. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны продлят соглашение до 2025 года. Отмечается, что в ближайшее время агент 22-летнего игрока и представители клуба проведут встречу, где обсудят последние детали сделки.

Дзаньоло перешёл в «Рому» в 2018 году. Ранее футболист был в клубах «Виртус Энтелла» и «Интер». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

В минувшем сезоне Серии А римский клуб набрал 62 очка и занял седьмое место. В нынешнем чемпионате после двух матчей «Рома» имеет шесть очков и располагается на второй строчке. Римляне дома обыграли «Фиорентину» (3:1) и на выезде разгромили «Салернитану» (4:0).