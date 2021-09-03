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Мексика вырвала победу у Ямайки, Сальвадор сыграл вничью с США в отборе к ЧМ-2022

Мексика вырвала победу у Ямайки, Сальвадор сыграл вничью с США в отборе к ЧМ-2022
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В первом туре третьего раунда отбора к чемпионату мира – 2022 сборная Мексики дома обыграла национальную команду Ямайки со счётом 2:1.

Первый мяч на 50-й минуте забил мексиканский нападающий Эрнесто Вега. На 65-й минуте ямаец Шамар Николсон сравнял счёт, а на 89-й минуте вышедший на замену Энри Мартин забил за мексиканцев победный мяч.

В следующем туре Мексика на выезде сыграет с Коста-Рикой, а Ямайка проведёт матч дома с Панамой. Обе встречи пройдут 6 сентября.

В параллельном матче отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная Сальвадора сыграла вничью с командой США. Счёт встречи – 0:0. В следующем туре Сальвадор примет команду Гондураса, а США также дома сыграют с Канадой. Оба матча пройдут 6 сентября.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 1-й тур
03 сентября 2021, пятница. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 1
Ямайка
1:0 Вега – 50'   1:1 Николсон – 65'   2:1 Мартин – 89'
ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 1-й тур
03 сентября 2021, пятница. 05:05 МСК
Сальвадор
Окончен
0 : 0
США
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