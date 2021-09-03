Канадцы сыграли вничью с Гондурасом в отборе к ЧМ-2022

В первом туре третьего раунда отбора к чемпионату мира – 2022 сборная Канады дома сыграла вничью с командой Гондураса со счётом 1:1.

Первый гол в игре на 39-минуте с пенальти забил полузащитник сборной Гондураса Александер Лопес. Хозяева сравняли счёт на 65-й минуте, отличился Кайл Ларин.

Напомним, в первом раунде отбора канадцы с 12 очками в группе обошли сборные Суринама, Бермудских островов, Арубы и Каймановых островов. Во втором раунде канадские футболисты победили сборную Гаити.

В третьем раунде отбора среди команд КОНКАКАФ кроме Канады и Гондураса принимают участие Коста-Рика, Сальвадор, Ямайка, Мексика, Панама и США. Согласно регламенту, восемь команд будут в одной группе и три лучшие по итогам двухкругового турнира попадут на ЧМ, а четвёртая отправится в стыковые матчи.