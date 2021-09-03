Канадцы сыграли вничью с Гондурасом в отборе к ЧМ-2022

В первом туре третьего раунда отбора к чемпионату мира – 2022 сборная Канады дома сыграла вничью с командой Гондураса со счётом 1:1.
Первый гол в игре на 39-минуте с пенальти забил полузащитник сборной Гондураса Александер Лопес. Хозяева сравняли счёт на 65-й минуте, отличился Кайл Ларин.
Напомним, в первом раунде отбора канадцы с 12 очками в группе обошли сборные Суринама, Бермудских островов, Арубы и Каймановых островов. Во втором раунде канадские футболисты победили сборную Гаити.
В третьем раунде отбора среди команд КОНКАКАФ кроме Канады и Гондураса принимают участие Коста-Рика, Сальвадор, Ямайка, Мексика, Панама и США. Согласно регламенту, восемь команд будут в одной группе и три лучшие по итогам двухкругового турнира попадут на ЧМ, а четвёртая отправится в стыковые матчи.
- 3 сентября 2021
-
06:09
-
05:44
-
05:25
-
05:02
-
04:40
-
04:24
-
03:44
-
03:23
-
02:37
-
02:21
-
02:03
-
01:47
-
01:02
-
00:37
-
00:15
-
00:15
-
00:01
- 2 сентября 2021
-
23:51
-
23:45
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:40
-
22:37
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:00