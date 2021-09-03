Основа «Спартака» разгромила дубль в товарищеском матче

3 сентября на тренировочной базе около «Открытие Арены» прошёл товарищеский матч между основной и молодёжной командами красно-белых, сообщает пресс-служба клуба. Встреча завершилась победой основного состава со счётом 6:0.
Игра состояла из двух таймов по 30 минут. В первой половине дублёры навязали борьбу, и к перерыву счёт оставался ничейным — 0:0. Однако затем основа забила шесть мячей в ворота младших соперников. По два раза отличились Эсекьель Понсе и Квинси Промес, по голу в активе Александра Соболева и Александра Ломовицкого.
В РПЛ у команды дела складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории. Москвичи также не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.
- 3 сентября 2021
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