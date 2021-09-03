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Денис Фомин – о «Спартаке»: не могу переживать за постоянно проигрывающих миллионеров

Денис Фомин – о «Спартаке»: не могу переживать за постоянно проигрывающих миллионеров
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Защитник клуба «СКА-Хабаровск» Денис Фомин рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку», в котором он находился на просмотре.

«У меня вся семья болеет за «Спартак», раньше я тоже «топил». Но сейчас уже остыл, мне своих игр хватает. Я не могу переживать за миллионеров, которые получают такие деньги и проигрывают постоянно.

А по поводу просмотра, всё было здорово, меня хотели оставлять, даже номер себе выбрал, но из Иваново не отпустили, запросили определённую сумму.

Больше всего впечатлил там Дасаев. Он тогда тренировал спартаковских вратарей. Помню жёсткое упражнение: он вставал на вратарскую линию и лупил теннисной ракеткой по воротам. Вратари должны были отбивать эти маленькие мячики», — цитирует Фомина пресс-служба хабаровского клуба.

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