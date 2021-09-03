В «Милане» подтвердили информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Самуэлю Кастильехо

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара подтвердил информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Самуэлю Кастильехо.



«Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу», — цитирует Массару Sport24.



Ранее стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры по аренде 26-летнего испанского полузащитника Самуэля Кастильехо. Он перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самуэля Кастильехо в € 8 млн.

После шести туров московский ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.