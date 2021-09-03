Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Милане» подтвердили информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Самуэлю Кастильехо

В «Милане» подтвердили информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Самуэлю Кастильехо
Комментарии

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара подтвердил информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Самуэлю Кастильехо.

«Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу», — цитирует Массару Sport24.

Ранее стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры по аренде 26-летнего испанского полузащитника Самуэля Кастильехо. Он перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самуэля Кастильехо в € 8 млн.

После шести туров московский ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
ЦСКА ведёт переговоры с «Миланом» о трансфере Кастильехо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021