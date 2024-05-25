«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» и стал чемпионом РПЛ

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 54-й минуте Роналдо вывел южан вперёд. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял счёт с пенальти. На 85-й минуте Артур принёс хозяевам победу.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд. «Ростов» (43) финишировал на седьмой строчке.

Отметим, что в нынешнем сезоне эти команды уже встречались в очной игре. Они сыграли в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ростов» и «Зенит» поделили очки, сыграв вничью со счётом 1:1.