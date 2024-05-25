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Зенит – Сочи, результат матча 25 мая 2024, счет 2:1, 30 тур РПЛ 2023-2024

«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» и стал чемпионом РПЛ
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25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

На 54-й минуте Роналдо вывел южан вперёд. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял счёт с пенальти. На 85-й минуте Артур принёс хозяевам победу.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд. «Ростов» (43) финишировал на седьмой строчке.

Отметим, что в нынешнем сезоне эти команды уже встречались в очной игре. Они сыграли в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ростов» и «Зенит» поделили очки, сыграв вничью со счётом 1:1.

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