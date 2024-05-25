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Онлайн-таблица РПЛ после первых таймов: «Динамо» — первое, «Зенит» — второй

Онлайн-таблица РПЛ после первых таймов: «Динамо» — первое, «Зенит» — второй
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Завершились первые таймы в матчах заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В онлайн-таблице чемпионата России на первом месте располагается московское «Динамо» (57 очков).

В Краснодаре первый тайм в матче «Краснодар» — «Динамо» завершился вничью со счётом 0:0. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге: «Зенит» и «Ростов» в первой половине матча счёт не открыли. Таким образом, «Зенит» занимает второе место, в онлайн-таблице у команды 55 очков. «Краснодар» (54 очка) располагается на третьей строчке.

«Балтика» проигрывает «Локомотиву» со счётом 0:1 и по-прежнему остаётся на 15-й строчке — в зоне прямого вылета. В зоне переходных матчей на данный момент находятся «Урал» и «Пари Нижний Новгород».

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