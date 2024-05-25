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Бен-Йеддер покинет «Монако» по окончании сезона — Романо

Бен-Йеддер покинет «Монако» по окончании сезона — Романо
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33-летний французский нападающий и капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер покинет клуб на правах свободного агента летом 2024 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что одним из вероятных вариантов продолжения карьеры Бен-Йеддера является подписание контракта с «Марселем». Также к игроку есть интерес от клубов Саудовской Аравии.

Бен-Йеддер стал футболистом «Монако» в 2019 году. В текущем сезоне на счету нападающего 34 матча за монегасков во всех турнирах, 20 забитых голов и два результативных паса. Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего форварда в € 10 млн, в 2019 году монегаски заплатили за него € 40 млн. Ранее форвард выступал за «Севилью» и «Тулузу».

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