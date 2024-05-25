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Конте подпишет контракт с «Наполи», переговоры близки к завершению — Скира

Конте подпишет контракт с «Наполи», переговоры близки к завершению — Скира
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Переговоры между итальянским специалистом Антонио Конте и «Наполи» приближаются к своему завершению. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, трудовое соглашение между тренером и клубом будет рассчитано до 2027 года. Конте будет получать € 6,5 млн в год. Также клуб выплатит бонусы в случае попадания в Лигу чемпионов.

Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год. За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».

После 37 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 52 очка и занимает 10-е место.

Турнирная таблица Серии А
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