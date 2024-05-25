«Балтика» — «Локомотив»: хозяева отыграли один мяч, реализовав пенальти

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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Матч начался в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче – 1:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 77-й минуте матча нападающий «Балтики» Виталий Лисакович реализовал пенальти, назначенный за фол полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука на защитнике хозяев Александре Осипове.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Балтика» имеет в своём активе 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал 50 очков и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии железнодорожники обыграли калининградцев со счётом 3:2.