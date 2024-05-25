«Зенит» — «Ростов»: после первого тайма счёт в игре не открыт

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». Игра проводится на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0.
После 29 туров чемпионата России «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место. «Ростов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 43 очка и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится московское «Динамо» (56).
Отметим, что в нынешнем сезоне эти команды уже встречались в очной игре. Они сыграли в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ростов» и «Зенит» поделили очки, сыграв вничью со счётом 1:1.
- 25 мая 2024
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