«Спасибо, что помогли мне войти в футбольную элиту». Леау обратился к Пиоли

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау написал пожелание Стефано Пиоли после объявления об увольнении итальянского специалиста из клуба по окончании сезона.

«Спасибо за всё, мистер! После пяти лет в клубе вы принесли огромную радость всем миланским болельщикам, и в результате ваше имя вошло в историю Милана! Спасибо, что помогли мне войти в футбольную элиту и занять важное место в этом спорте! Я всегда буду благодарен!» — приводит слова Леау интернет-издание Sky Italia.

Напомним, вчера, 24 мая, пресс-служба итальянского «Милана» официально объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера команды.

58-летний специалист занимал должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 239 матчах во всех турнирах, в которых 132 раза одержали победу, 55 раз сыграли вничью и 52 раза уступили. В сезоне-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности Леау провёл на поле 3489 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.