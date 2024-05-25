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«Краснодар» — «Динамо»: Паршивлюк получил две жёлтые карточки за две минуты и был удалён

«Краснодар» — «Динамо»: Паршивлюк получил две жёлтые карточки за две минуты и был удалён
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 90-я минута. Счёт 1:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 88'

Защитник «Динамо» Серегей Паршивлюк получил два предупреждения за две минуты и на 89-й был удалён.

За тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработало 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли динамовцев со счётом 3:1.

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