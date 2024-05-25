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Александр Мостовой: «Краснодар» выглядит получше «Динамо»

Александр Мостовой: «Краснодар» выглядит получше «Динамо»
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о первом тайме матча 30-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 88'

«Ожидаемая, вязкая и тяжёлая игра. На кону стоит чемпионство у обеих команд. «Краснодар» выглядит получше. Но одним нужно выигрывать, а другим нельзя проигрывать — коса на камень. Думаю, в таком ключе и будет. Игра может раскрыться, когда забьют гол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Судьба чемпионского звания решается в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходимы собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим. После первого тайма в обоих матчах счёт 0:0.

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